'Vale Tudo': quais personagens da 1ª versão ainda devem aparecer no remake?

Com quase três meses no ar, o remake de "Vale Tudo" ainda não apresentou todos os personagens da versão original, exibida em 1988. Splash reuniu as figuras que ainda devem aparecer até o final da atual novela das nove da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Íris (Cristina Galvão)

Jovem tímida que se muda para a vila. Ela começa a trabalhar no lugar de Aldeíde (Karine Teles) quando a irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) pede demissão da TCA.

Na versão original, ela se envolvia em um triângulo amoroso com Poliana e Jarbas (Leandro Firmino). No remake, no entanto, Poliana é assexual e Jarbas é casado com Consuelo (Belize Pombal), o que torna improvável que essa trama se repita.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Dona Pequenina (Lourdes Mayer)

Pequenina é avó de Íris. Ela vai morar com a neta na vila onde moram Poliana e Aldeíde.

Lourdes Mayer como Dona Pequenina em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Detetive Pedrosa (Álvaro Freire)

Detetive Pedrosa é um homem contratado por Celina (Malu Galli). Em certa altura da trama, uma joia é roubada da mansão por Fátima (Bella Campos), e a irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) contrata um detetive para solucionar o crime.

William (Dennis Carvalho)

É o dono da empresa que negocia com a TCA. Vai se apaixonar por Heleninha (Paolla Oliveira).

William será um dos principais aliados da filha de Odete na luta contra o álcool. No final da novela, ele e Heleninha se casam e têm um final feliz.

William (Dennis Carvalho) e Heleninha (Renata Sorrah) na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Delegado Arnaldo (Rogério Fróes)

Delegado Arnaldo é um personagem que surge na trama apenas após a morte de Odete Roitman. Ele é o policial responsável pela investigação do assassinato.

Zenilda (Tânia Bôscoli)

Zenilda é uma prostituta amiga de Olavo (Ricardo Teodoro). Aceita dividir um quarto com Maria de Fátima após a vilã se separar de Afonso (Humberto Carrão) e ser expulsa da mansão.

Giovanni (Marcos Manzano )

Giovanni é o Príncipe de Volterra. Precisando esconder sua sexualidade, quer se casar com uma mulher para manter a aparência.

Maria de Fátima aceita se casar com o príncipe. Após o casamento, o casal leva César (Cauã Reymond) junto com eles para a Europa.