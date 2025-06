Trooping the Colour: por que o rei Charles 3º comemora dois aniversários?

Apesar de ter nascido em novembro, o rei Charles 3º comemora hoje seu aniversário no Trooping the Colour, parada militar que acontece todos os anos em Londres. Em uma tradição curiosa, há mais de 200 anos, o monarca britânico pode comemorar o aniversário duas vezes ao ano.

O que é o Trooping the Colour?

O Trooping the Colour é um desfile que conta com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, além da participação da família real. O povo se reúne nas ruas da capital britânica para assistir à parada, uma exibição da precisão e da cavalaria do Exército acompanhada de música e festa. A família real desfila a cavalo e em carruagens, e o rei inspeciona as tropas.

O ponto alto da festa é a apresentação da força aérea durante a aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham. No passado, dezenas de familiares do monarca se reuniam na varanda. Desde o Jubileu de Prata da rainha Elizabeth 2ª, porém, esse grupo diminuiu e, hoje, inclui apenas os principais membros da família real e seus filhos.

A família real reunida durante o Trooping The Colour 2019 Imagem: Chris Jackson/Getty Images

O primeiro a comemorar o aniversário no Trooping the Colour foi o rei George 2º, que decidiu juntar a celebração à marcha para aproveitar o bom tempo. Ainda que possa chover um pouco, como é de costume na cidade, o verão tem o clima ideal para fazer uma parada ao ar livre.

Tradicionalmente, o monarca acompanha a parada a cavalo, mas Charles está rompendo com esse protocolo. O rei andou a cavalo apenas em seu primeiro Trooping the Colour, em 2023. No ano passado, ele optou por uma carruagem para preservar sua saúde, já que havia acabado de ser diagnosticado com câncer. Neste ano, o Palácio confirmou que ele desfilará novamente em uma carruagem.

O desfile anual Trooping the Colour comemora o aniversário do rei Imagem: Reprodução

Elizabeth 2ª, por exemplo, trocou o cavalo pela carruagem em 1986, quando tinha 60 anos. Ela decidiu "aposentar" o cavalo que a acompanhou por 18 anos na celebração e não quis um novo animal na função.

Charles, portanto, comemorará seu aniversário agora e em novembro. Diferente do Trooping the Colour, a festa de aniversário "de verdade" do rei, em novembro, é mais reservada.