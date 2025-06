Sandy revela teste de química com atores para novela 'Estrela Guia'

Durante participação no Altas Horas deste sábado, Sandy contou detalhes da novela "Estrela Guia", que foi ao ar em 2001.

O que aconteceu

A cantora falou sobre o processo de produção da novela, que aconteceu enquanto ainda gravava a série "Sandy & Júnior". "Fiquei totalmente seduzida, ainda mais porque era uma coisa de comunidade hippie, uma coisa que já tinha um apelo para o meu coração."

A novela teve somente três meses, por pedido da própria Sandy, para não atrapalhar sua agenda de cantora. À época, ela e o irmão faziam carreira internacional.

Quanto ao par romântico, ela formou com Guilherme Fontes. "Eu fiz um teste de química com três atores, nem vou contar quem foram, mas ele ganhou!", disse, apontando para o ex-colega que também está no programa.

Aquilo tudo era tão encantador. Foi um convite incrível.

Guilherme Fontes

Os dois também lembraram como demorou para que algo acontecesse entre os personagens. "A gente ficou quase 60 capítulos para dar um beijo", disse Fontes.