Roberta Miranda revela ter perdido a voz após cirurgia: 'Milagre'

Roberta Miranda, 68, contou que perdeu a voz após uma cirurgia no passado.

O que aconteceu

A cantora revelou o problema durante entrevista no Conversa com Bial de ontem. "Ninguém sabe disso que aconteceu comigo, mas eu quase perco a voz. Bom, eu perdi a voz, essa é grande a realidade."

Mara Behlau, fonoaudióloga da cantora, também participou do programa e explicou. "Roberta fez uma cirurgia com anestesia geral e houve um acidente na intubação, uma região da corda vocal dela foi arrancada. Então, no pós-operatório ela estava sem voz, quando a voz começou a voltar ela estava com uma voz muito tensa, sem brilho."

Ela explicou como foi o tratamento. "Nós fizemos um trabalho de recuperação vocal para que ela não ficasse com uma cicatriz e não perdesse essa beleza desse timbre, que é essa voz aveludada, e que é uma voz de uma assinatura vocal única".

O apresentador comentou a notícia. "É uma história quase de milagre!".

Roberta concordou. "Milagre, é! Nem no livro eu quis falar isso!"