Reservado, Thor Batista passeia com a esposa e filho em shopping

Thor Batista, 33, foi fotografado ao passear com a esposa, Lunara Campos, 36, e o filho do casal, Thor II, em um shopping do Rio de Janeiro, neste sábado (14).

O que aconteceu

Thor aproveitou o final de semana para passear com a família. O empresário e Lunara sorriram para as câmeras enquanto o filho interagia com os pais.

Casal está junto desde 2014 e oficializou a união em 2019. Os dois são pais de Thor II, de 1 ano e 4 meses.

Lunara é modelo e já disputou concurso de miss em seu estado, o Rio Grande do Sul.

O empresário e filho de Eike Batista tem levado uma vida reservada e longe dos holofotes após atropelar e matar um ciclista em 2012. Ele, porém, já usou as redes sociais para rebater críticas recentes feitas a sua aparência, e afirmou que esses comentários depreciativos "não são nada agradáveis".

Thor Batista ao lado da esposa, Lunara Campos, e do filho Thor II Imagem: Edson Douglas/AgNews

Apesar de discretos, Thor e Lunara compartilham alguns momentos da família nas redes sociais. Neste sábado, após o passeio no shopping, a modelo mostrou um vídeo do herdeiro comemorando seus primeiros passos.