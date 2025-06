Regina Volpato diz que faturou em 6 meses na internet mais que 1 ano no SBT

Regina Volpato, 57, revelou que seu faturamento com trabalho nas redes sociais tem sido maior que o salário recebido como apresentadora do SBT, seu último trabalho na TV.

O que aconteceu

Volpato afirmou ter faturado em seis meses de internet mais que o valor recebido do SBT em um ano. "Nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na TV aberta", declarou em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil.

A apresentadora afirmou que o trabalho nas redes sociais lhe proporciona maior autonomia. "As pessoas entendem o trabalho como você estar fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo, mas eu tenho um trabalho que se encaixou na minha vida".

Ela explicou que agora em vez de ficar num lugar fixo, viaja para vários lugares. "Eu trabalho em São Luís, no Maranhão, na Venezuela, no México, festa de Iemanjá (na Bahia), Curaçao... São viagens que fiz só neste primeiro semestre [de 2025]".

A famosa pontuou que hoje trabalha para ela mesma, não mais para empresas de terceiros. "Eu fui para todos esses lugares trabalhando, dentro da minha casa, com minhas cachorras, minhas coisas. Estou trabalhando o tempo todo, mas de um outro jeito, numa outra mídia".

Regina Volpato é um dos principais nomes da TV brasileira. No ano passado, ela comandou o programa "Chega Mais", nas manhãs do SBT, mas a atração não rendeu audiência e foi tirada do ar — antes disso, ela deixou a apresentação.