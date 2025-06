Quem era a atriz de 'Além do Tempo' morta aos 34 e homenageada nas redes após reprise

Flora Diegues tinha 34 anos quando morreu, em 3 de junho de 2019, vítima de um câncer no cérebro.

O nome da atriz e roteirista, que lutou ao longo de três anos contra a doença, voltou ao noticiário e às redes com a reprise da novela Além do Tempo, reexibida pelo Globoplay Novelas, antigo Canal Viva, desde segunda, 9.

Na trama espírita que foi ao ar há uma década, em 2015, Flora interpretava Bianca. A novela, que falava sobre reencarnação, era dividida em duas fases.

Segundo o Memórias da Globo, na primeira fase da novela Bianca era filha de Massimo (Luis Melo) e Salomé (Inês Peixoto) e irmã de Felícia (Mel Maia). Era uma jovem vaidosa e sonhadora.

Na segunda vida, ela volta como irmã de Felícia e sobrinha de Massimo que foi morar com o tio quando a mãe viaja para o exterior. Era muito inteligente e ligada em tecnologia. Diferente da Bianca do século 19, de sua primeira vida, desta vez a jovem não se preocupa com o que está na moda e dá valor às coisas simples.

Na época, a atriz precisou se afastar das gravações para operar um aneurisma de emergência.

Quem era Flora Diegues?

Flora Diegues era filha do cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro, e da produtora Renata Almeida Magalhães.

Ela atuou em O Grande Circo Místico, de Cacá, e em novelas como Questão de Família, Além do Tempo e Deus Salve o Rei.

Flora Diegues iniciou sua carreira no filme Tieta do Agreste, também dirigido pelo pai, e teve passagens pelo teatro nas peças Os Melhores Anos de Nossas Vidas e O Auto da Compadecida.