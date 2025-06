Pela Justiça, Gretchen consegue obrigar X a excluir vídeo feito por IA

Gretchen, 66, teve uma decisão da Justiça a seu favor, para que a plataforma X exclua um vídeo falso feito por inteligência artificial.

O que aconteceu

Por meio de um processo, a cantora conseguiu que a rede social seja obrigada a manter o conteúdo fora do ar e informar os dados do responsável por divulgar. A plataforma ainda poderá recorrer a decisão.

No vídeo falso compartilhado no X, a imagem de Gretchen é usada para convidar o público para um suposto show no "Cabaré da Cinderela". A gravação ainda sugere que o local teria atividades sexuais, fazendo referência também a campanha que a cantora fez a Prefeitura de Itamaracá (PE), por volta de 2010.

A gravação trata-se de um deepfake, um vídeo produzido por meio da inteligência artificial. Ao usar a imagem e a voz de uma pessoa real a ferramenta consegue criar novas falas.

Na decisão da juiza Camila Rodrigues de Azevedo, da 19ª Vara Cível, foi divulgada no dia 3 de junho.