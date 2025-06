Pedro Novaes nega que está na TV só por causa dos pais: 'Duvidaram de mim'

Pedro Novaes, 28, admitiu que ser filho de pais famosos abre portas, mas ressaltou que só permaneceu na TV por causa do seu talento.

O que aconteceu

Novaes disse não se incomodar em ser taxado de "nepo baby" porque o principal é conseguir se manter em destaque após ter as portas abertas. "Esse termo só se encaixou pela sensação das pessoas de verem o filho de alguém tendo portas abertas por isso, mas o diferencial está no que é feito depois de entrar por essas portas", declarou em entrevista à revista Veja.

Ele afirmou brigar para conseguir o próprio espaço. "Brigo para dar o meu máximo em tudo que faço, me dedico e estudo para fazer um bom trabalho, para que me vejam por mim, e não pelos meus pais. Então, não vejo nepo baby como algo pejorativo".

O ator destacou que muita gente já duvidou de seu talento. "Claro que já passei por situações em que duvidaram muito de mim e do meu trabalho, de acharem que eu só estava em um lugar por ser filho de quem sou. Reconheço que, por estar inserido nessa família, talvez as portas se abram, mas meus pais nunca ligaram para ninguém pedindo para que me contratassem".

Pedro Novaes é filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller. Ele começou na TV em "Malhação" e atualmente é protagonista de "Garota do Momento", novela das 18h da Globo. Paralelamente, o famoso é baterista da banda Fuze.