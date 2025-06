Os 10 melhores filmes da história, segundo mais de 1.600 críticos de cinema

Em 2022, 1.639 críticos de cinema do mundo todo participaram do ranking sobre os melhores filmes da história, elaborado a cada dez anos pela revista Sight and Sound. Confira quais foram eleitos e onde assistir cada obra.

'Jeanne Dielman' (1975)

De Chantal Akerman, acompanha três dias na vida de Jeanne. Ela é uma viúva que realiza tarefas domésticas meticulosamente e se prostitui para sustentar o filho, até que sua rotina começa a desmoronar. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'Jeanne Dielman' Imagem: Divulgação

'Um Corpo que Cai' (1958)

Dirigido por Alfred Hitchcock, é um suspense sobre um detetive aposentado que desenvolve obsessão por uma mulher misteriosa. Misturando amor, ilusão e tragédia, é um dos filmes mais aclamados do diretor. Disponível no Telecine.

Cena de 'Um Corpo que Cai' Imagem: Reprodução

'Cidadão Kane' (1941)

Dirigido por Orson Welles, o longa narra a vida do magnata Charles Foster Kane. Após sua morte, um repórter investiga o significado da palavra "Rosebud". A busca revela a ascensão e queda de Kane, marcada por poder, solidão e perdas. Um clássico que revolucionou o cinema com narrativa e técnica inovadoras. Foi o vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, única estatueta entre nove indicações. Disponível no Belas Artes À La Carte; Oldflix ou para aluguel no Prime Video.

Cena de 'Cidadão Kane' Imagem: Divulgação/Warner Bros.

'Era Uma Vez em Tóquio' (1953)

Dirigido por Yasujiro Ozu, retrata a história de um casal de idosos que vai a Tóquio visitar os filhos. Porém, são recebidos com desinteresse e desconsideração. A diferença cultural e o etarismo também são preponderantes, provocando uma intensa reflexão nos protagonistas ao retornarem para casa. Disponível na Belas Artes À La Carte, Claro TV+.

Cena do filme 'Era uma Vez em Tóquio' (1953) Imagem: Reprodução

'Amor à Flor da Pele' (2000)

Drama romântico de Wong Kar Wai ambientado na Hong Kong dos anos 1960. Acompanha Chow Mo-wan (Tony Leung) e Su Li-zhen (Maggie Cheung), vizinhos que descobrem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Unidos pela dor da traição, eles desenvolvem uma relação delicada e contida. Foi premiado em Cannes e aclamado mundialmente. Disponível no MUBI.

'Amor à Flor da Pele' (2000) - Wong Kar Wai Imagem: Divulgação

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

O filme de Stanley Kubrick narra a jornada épica do homem ao cosmos. Acompanha a evolução da humanidade, o enigmático monólito negro e a inteligência artificial HAL 9000. A obra visual e filosófica que redefiniu a ficção científica no cinema é uma das verdadeiras obsessões de James Cameron. O longa venceu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais e foi indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte. Disponível no Max.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968) Imagem: Reprodução

'Bom Trabalho' (1999)

No Djibuti, um oficial da Legião Estrangeira vive entre o rigor militar e lembranças de um rival. A diretora, Claire Denis, constrói um drama sensorial sobre desejo, disciplina e masculinidade, com inspiração na obra de Melville. Tem uma vaga inspiração no conto de Herman Melville. Disponível no Filmicca.

Cena de 'Bom Trabalho' (1999) Imagem: Divulgação

'Cidade dos Sonhos' (2001)

Após um acidente, uma mulher perde a memória em Los Angeles. Ela cruza o caminho de uma aspirante a atriz, e juntas mergulham em um labirinto de sonhos, identidade e ilusão. Um thriller que beira o surrealismo dirigido pelo célebre e saudoso David Lynch e estrelado por Naomi Watts e Laura Harring. Disponível no Cindie.

Laura Harring e Naomi Watts em cena de "Cidade dos Sonhos" (2001) Imagem: Divulgação

'Um Homem com uma Câmera' (1929)

Clássico do cinema soviético, o filme retrata a vida urbana nas cidades da URSS com técnicas inovadoras. Sem atores nem roteiro, o longa dirigido por Dziga Vertov explora o poder da imagem em movimento como linguagem universal, documentando o cotidiano dos moradores de uma cidade pelo olhar de uma câmera. Disponível no Telecine.

'Um Homem com uma Câmera' (1929) Imagem: Divulgação

'Cantando na Chuva' (1952)

Ambientado na década de 1920, em meio à transição do cinema mudo para o falado. A partir dessa premissa, mostra como um astro de Hollywood precisa se adaptar. Com coreografias memoráveis, o musical de Gene Kelly e Stanley Donen celebra o cinema e seus bastidores com leveza e humor. Disponível no Max.