Quem é Sofia, namorada de Lucarelli que viralizou entre torcedores

Sofia Tumminia, 23, namorada do jogador de vôlei Lucarelli, 33, viralizou nas redes sociais e ganhou a torcida dos brasileiros.

Quem é Sofia

Italiana, a modelo acumula cerca de 14 mil seguidores nas redes sociais. Ela compartilha momentos de suas viagens, sozinha e ao lado do namorado.

Sofia viralizou após publicar uma trend no seu perfil no TikTok, onde tem mais de 12 mil seguidores. No vídeo, ela aponta para Lucarelli em quadra e diz querer o jogador. Na sequência, aparece ao lado dele em um estádio.

A influenciadora também já apareceu nas redes sociais usando uma camisa da seleção brasileira. No vídeo, ela dança ao som de "Mãe Solteira."

Nas redes sociais de Sofia, os fãs brasileiros brincaram com a situação. "Sofia tá muito brasileira", comentou um. "Nossa brasileira", escreveu outro.

Sofia e Lucarelli estão juntos desde quando ele ainda jogava na Itália. O namoro foi assumido publicamente em junho do ano passado