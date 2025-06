Influenciadora que transou com mil homens em 12h é banida do OnlyFans

Boonie Blue, 26, foi expulsa do OnlyFans após transar com mil homens em apenas 12h.

O que aconteceu

A influenciadora teve sua conta na plataforma de conteúdo adulto banida. A punição ocorreu após a jovem anunciar em suas redes sociais um projeto que teve ampla repercussão negativa, por promover a cultura do estupro.

Tal projeto foi transar com mais de mil homens durante 12h. A intenção de Boonie era quebrar um recorde mundial por transar com o maior número possível de homens em um curto período de tempo.

Um porta-voz do OnlyFans justificou que a plataforma não permite desafios. "Conteúdo de 'desafio' extremo não está disponível no OnlyFans e não é permitido pela nossa Política de Uso Aceitável e Termos de Serviço. Qualquer violação dos nossos Termos de Serviço resulta na desativação do conteúdo ou da conta", afirmou ao jornal britânico The Sun.