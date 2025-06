Gerard Butler causou acidente em set de filme que levou atriz ao hospital

Gerard Butler, 55, revelou um incidente que ocorreu durante as filmagens do romance "P.S. Eu Te Amo" (2007). O ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação, contou que quase feriu gravemente a coestrela Hilary Swank em uma cena aparentemente inofensiva.

O que aconteceu

Butler explicou que o fato aconteceu durante uma sequência em que seu personagem dançava de maneira cômica, usando somente cueca e suspensórios. Enquanto se arrastava em direção à cama, um dos grampos que segurava o suspensório prendeu-se em um objeto no set e, ao se soltar, voou em alta velocidade em direção à cabeça de Swank.

Ela estava rindo muito, e de repente o clipe se soltou, passou voando perto do meu rosto e a atingiu na cabeça. Cortou-a de verdade —dava até para ver as marcas dos 'dentes' do clipe. Ela teve que ser levada ao hospital. Fiquei sentado ali, só de cueca e botas, e comecei a chorar. Gerard Butler, em entrevista ao The Drew Barrymore Show

O ator escocês também se machucou durante as filmagens de "Alerta Máximo" e, durante o programa, brincou sobre sua reputação de "quase causar tragédias" em sets de filmagem. "Hilary foi incrível e super profissional, mesmo quando eu quase a matei", disse, rindo. Apesar do susto, Swank não guarda ressentimentos.

Dirigido por Richard LaGravenese e baseado no best-seller de Cecelia Ahern, "P.S. Eu Te Amo" foi um sucesso de bilheteria em 2007. Agora, Gerard Butler interpreta Stóico no live-action "Como Treinar Seu Dragão".