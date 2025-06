Fernanda Rodrigues revela ameaça da torcida do Flamengo por causa do BBB

Fernanda Rodrigues, 45, revelou que sofreu ameaça de morte da torcida do Flamengo por causa do paredão entre Manu Gavassi e Filipe Prior, no BBB 20 (Globo), quando artistas e jogadores de futebol travaram embate nas redes sociais.

O que aconteceu

Rodrigues afirmou que, na época, criticou o então jogador do Flamengo Gabigol, que havia prometido sortear uma camisa para quem votasse para Manu ser eliminada, e os torcedores rubro-negros a atacaram. "Uma vez critiquei o Gabigol no Twitter e a torcida do Flamengo me ameaçou de morte. Isso é perigosíssimo. E eu não falei nada demais", iniciou durante participação no videocast O Grande Surto.

A atriz disse que Gabigol deveria doar a camisa para caridade, não para torcida de reality. "Na época, ele ofereceu uma camisa do Flamengo para quem votasse para o Prior ficar, e eu super empenhada queria que o Prior saísse, porque ele não era legal [no reality], falei: 'doa em vez de oferecer pra votação de Big Brother'".

Ela afirma que se arrependeu de ter criticado o jogador. "Não devia ter falado, óbvio que me arrependo de ter falado. Ele [Gabigol] me respondeu, eu falei: 'não, cara, não é para brigarmos'. Foi a única vez que deu uma sujada no meu nome, a torcida do Flamengo ficou chateada".

Paredão entre Manu e Prior no BBB 20 teve repercussão entre os famosos. Na época, personalidades da TV como Fernanda Rodrigues e Bruna Marquezine apoiaram a cantora, enquanto jogadores como Gabigol e Neymar torceram pelo arquiteto. Ao final, Manu levou a melhor e permaneceu por mais tempo no reality.