Ex-galã de Malhação vira fenômeno em novela nas redes sociais

Victor Sparapane, 33, se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais ao atuar na novela vertical "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário".

O que aconteceu

Conhecido por viver Fera em "Malhação" (2012), o ator hoje é protagonista de uma novela da plataforma ReelShort. Na trama, ele vive um Sebastião Torres, um bilionário recém-libertado da prisão, que se casa com Nathália Queiroz (Jéssika Alves), uma jovem desesperada para salvar a vida de sua mãe.

A trama se tornou uma das mais assistidas da plataforma, além de viralizar no TikTok e Instagram, acumulando mais de 280 milhões de visualizações. "Não esperava que fosse tomar essa proporção tão rapidamente. É muito bonito ver como as pessoas se conectam. Recebo mensagens de todas as idades e de vários cantos do país comentando, criando teorias, compartilhando. Senti um aumento significativo no número de seguidores e no engajamento geral", afirmou o ator em entrevista ao Extra.

A novela conta com 68 episódios, sendo que os seis primeiros podem ser assistidos gratuitamente. O restante pode ser liberado após assistir alguns anúncios, que liberam moedas na plataforma.

Antes do dorama brasileiro, Victor atuou em "Reis" (2022) — responsável por despertar o interesse da equipe da novela vertical. O artista ainda esteve em outras novelas da Record como "Jesus" (2018), "Jezabel" (2019) e "Gênesis" (2021), além da série "Cidades Invisíveis" (Netflix).

Nascido no litoral paulista, o ator sempre se jogou nos mais diversos trabalhos. "Já fiz de tudo um pouco. Comecei aos 13 anos entregando flyer de festa. Trabalhei no restaurante do meu pai, no Guarujá (SP). Fui garçom, barman... Na pandemia, com o restaurante fechado, a gente criou um sistema de bandejas no estacionamento, tipo drive-thru", afirmou também para o jornal.