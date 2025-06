Em meio a treta, Beckham é nomeado cavaleiro e ganha declaração de Victoria

David Beckham, 50, foi condecorado cavaleiro pelo rei Charles III em meio a uma treta familiar envolvendo seu filho mais velho Brooklyn e a nora Nicola.

O que aconteceu

David Beckham recebeu o título de cavaleiro ontem, em homenagem ao aniversário do Rei Charles. O ex-capitão da seleção inglesa de futebol já tinha um título da Ordem do Império Britânico (OBE) em 2003.

O ex-jogador emitiu uma declaração à imprensa sobre a novidade. "Tenho muita sorte de poder fazer o trabalho que faço e sou grato por ser reconhecido por um trabalho que me traz tanta realização."

Vai demorar um pouco para a notícia ser assimilada, mas estou imensamente orgulhoso e é um momento muito emocionante para compartilhar com minha família. David Beckham

Sua esposa, Victoria, será conhecida como Lady Beckham. Beckham já era cotado para receber o título há alguns anos.

A designer se declarou ao marido e comemorou o título dele em uma publicação em seu Instagram. "Você sempre foi o meu cavaleiro de armadura brilhante, mas agora é oficial. Sir David Beckham, que honra, não poderia estar mais orgulhosa de você."

Beckham jogou 115 vezes pela seleção da Inglaterra, tem uma forte atuação em instituições de caridade do Reino Unido e é amigo pessoal do rei Charles. Ele se junta a outros nomes do esporte condecorados cavaleiros, como Sir Alex Ferguson e o falecido Sir Bobby Charlton.

Treta na família Beckham

Os indícios de que algo não estava bem na família surgiram quando Brooklyn e a esposa não foram no aniversário de David Beckham. O evento aconteceu no início de maio.

O DailyMail noticiou que a ausência de Brooklyn na festa magoou os pais. Além disso, uma fonte teria dito ao site que David e Victoria "não suportam" a nora Nicola.

Brooklyn também não fez posts felicitando à mãe ou o pai em seus aniversários. Tudo isso tem causado um burburinho enorme nas redes sociais, com críticas a quase todas as pessoas da família.

O primogênito de David e Victoria disse que "sempre vai escolher" a esposa. Foi o que ele escreveu ao legendar a publicação de um vídeo em que mostra um passeio de moto com Nicola.

Brooklyn estaria dividido entre a família e Nicola. "Ainda que se trate de sua família e de seu sangue, ele sempre teve uma relação complicada com o pai. O convívio dele sempre pareceu muito parte dos 'negócios'", afirma uma pessoa próxima dos Beckham.