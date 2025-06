Duelo literário: SP e RJ realizam eventos simultâneos de livros

Se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro e ama leitura, este final de semana está ótimo para você. Dois grandes eventos literários acontecem simultaneamente nas duas capitais.

Feira do Livro 2025 (São Paulo)

Entre os dias 14 e 22 de junho, a 4ª edição da Feira do Livro de São Paulo promove um dos maiores encontros literários do país, com mais de 200 convidados e 250 atividades gratuitas. Ela acontece na Praça Charles Miller, no Pacaembu, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

Organizada pela Associação Quatro Cinco Um, Maré Produções e Ministério da Cultura (via Lei Rouanet), a feira ocupa três espaços: o Palco Petrobras, o Auditório Armando Nogueira (Museu do Futebol) e o Espaço Rebentos (dedicado ao público infantil). Com o tema "40 anos da redemocratização do Brasil", a programação abrange desde literatura (como poesia e crônica) até meio ambiente, cultura afro-brasileira, indígena, jornalismo e relações internacionais.

Autores nacionais e internacionais —de países como Argentina, França e Palestina— participam de debates mediados por nomes como Juliana Borges e Fernando Luna. Entre os nomes confirmados estão a escritora portuguesa Lídia Jorge, o médico Drauzio Varella, a filósofa Marilena Chaui, o ator Lázaro Ramos e d chef Bela Gil.

A programação completa está disponível aqui.

Feira do Livro do Pacaembu é gratuita Imagem: Divulgação

Bienal do Livro do Rio de Janeiro

Evento acontece de 13 a 22 de junho no Riocentro. Sextas, das 9h às 22h. Sábados, domingos e quinta (dia 19), das 10h às 22h —haverá ônibus municipais (linhas 613, 342, 368) e expresso bienal (ida/volta). Ingressos custam R$ 42, com direito a meia entrada. Compre aqui.

Grandes nomes da literatura estarão presentes, como Chimamanda Ngozi Adichie, Raphael Montes, Aline Bei, G. T. Karber e mais. Ao todo, são 350 autores confirmados. Em 2025, a Bienal do Livro Rio ganha significado especial: o evento será o ápice das comemorações pelo título de "Capital Mundial do Livro", concedido pela Unesco à cidade.

O evento tem o conceito inédito de misturar literatura e entretenimento imersivo. Entre as atrações estão uma roda-gigante com áudios de trechos de livros; um espaço interativo onde obras ganham vida; uma área externa com saraus, música e encontros; e desafios de scape room baseados em thrillers literários. O público esperado é de 600 mil visitantes.