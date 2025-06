Devido a ventos fortes, governo cancela shows do Arraiá do Povo em Aracaju

O governo de Sergipe anunciou o cancelamento da programação do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, que aconteceria neste sábado (14) e domingo (15), devido à continuidade dos ventos fortes no litoral de Aracaju.

O que aconteceu

A decisão foi tomada para garantir a segurança do público, dos artistas e dos trabalhadores envolvidos no evento. Além dos eventos juninos, os shows programados para sexta-feira (13) também foram cancelados devido às condições climáticas adversas. "O estado de Sergipe segue com previsão de ventos intensos durante o final de semana e todo cuidado com a preservação de vidas se faz necessário", diz nota oficial sobre o cancelamento.

Entre as apresentações afetadas na sexta estavam as de Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Ranniery Gomes e da banda Cintura Fina, previstas para o Arraiá do Povo. Segundo o governo estadual, as atrações serão remanejadas para novas datas, conforme disponibilidade dos artistas.

A programação da Terça do Arrocha, marcada para o dia 17, segue mantida, assim como o Arrastapé do 18, no bairro 18 do Forte, que não foi impactado pelos ventos intensos. A Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu alerta sobre a possibilidade de ventos entre 40 e 65 km/h, além de chuvas moderadas a intensas, trovoadas e descargas elétricas.

Veja a nota oficial