Claudia Raia pede limites no humor: 'Antes se humilhava pessoas pela graça'

Claudia Raia, 58, está em cartaz com a comédia "Cenas da Menopausa" no Teatro Claro Mais, em São Paulo, até o dia 17 de agosto. Em conversa com Splash, a atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, 55, falaram sobre as recentes discussões sobre o humor e defenderam, sim, alguns limites.

Humor com limites

Para Jarbas, que atua e dirige a peça, o humor é uma ferramenta para falar de temas delicados. Ele explica que a comédia faz o público baixar a guarda para discussões mais profundas: "As pessoas se identificam quando elas conseguem rir do patético que é a vida humana, porque a menopausa é patética", ri. Mas ressalta: na peça, essa ferramenta foi utilizada com responsabilidade e apoio de profissionais da saúde.

Questionada sobre discussões atuais envolvendo o limite entre humor e liberdade de expressão, a atriz é categórica. "Com os novos tempos, a comédia foi, sim, um pouco mutilada. Mas acho que tem que ser! Eu acho super necessário. [Antes] se falava coisas inaceitáveis, inapropriadas, você humilhava as pessoas, tudo para fazer uma graça", relembra Claudia Raia.

Eu, que sou um fruto dos anos 1980, sou muito espontânea, tenho que pensar muito nas minhas palavras e estou reaprendendo a falar e a tratar de assuntos que nos anos 1980 saíam normalmente. Claudia Raia

Claudia diz não se importar com as críticas que sofre por falar de sexualidade. "Eu falo escancaradamente e levo porrada de tudo quanto é lado", diz a atriz, que já foi criticada por decisões como falar abertamente de sexo com os filhos. E completa: "Temos que continuar falando cada vez mais. É como o feminismo ou o racismo: você tem que gritar muito alto para que isso seja ouvido".

Na peça, ela interpreta quatro mulheres passando por diferentes sintomas da menopausa. O espetáculo é composto por esquetes descrevendo as diferentes fases do luto: choque, negação, revolta, depressão e aceitação. "Cenas da Menopausa" já teve temporadas em Portugal e em Curitiba.

A atriz já iniciou o climatério, o período que antecede a menopausa, três vezes. A primeira foi aos 51 anos. Depois, durante a amamentação de seu filho Luca, de dois anos. Ela fez a reposição hormonal e achou que o pior já havia passado, mas a montagem de "Cenas da Menopausa" foi um gatilho emocional para uma terceira onda de sintomas.

Eu vi a minha história sendo contada através das personagens, isso foi bem complicado. Eu fui até o fundo do poço, neguei, não queria. Comecei a ter os fogachos de novo, as insônias, as dores articulares, as dores de cabeça. E aí a minha médica teve que refazer tudo de novo. Claudia Raia

Depois disso, ela e Jarbas decidiram incluir um debate sobre sua própria experiência na peça. "Contamos a nossa história e isso vira uma grande roda de conversa que dura 40, 45 minutos. As mulheres querem falar, elas querem desabafar suas histórias, uma mais louca do que a outra", conta Claudia.

Apesar de essa não ser a pretensão, já houve casos em que a peça fez as vezes de consulta médica. Jarbas relembra um casal que estava muito ansioso para sua vez de falar no microfone: "Aí o marido falou assim: olha, queremos agradecer, o espetáculo é engraçadíssimo, muito obrigado, mas eu quero agradecer porque acabamos de descobrir o que ela tem".