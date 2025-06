Alessandra Scatena passa por cirurgia em São Paulo: 'Dias complicados'

Alessandra Scatena, 49, revelou que passou por uma cirurgia na semana passada.

O que aconteceu

A ex-assistente de palco falou sobre o assunto em uma publicação no Instagram. "Foram dias complicados, mas o Senhor me sustentou. [...] Na semana passada, eu passei por uma cirurgia de emergência. Mas para honra e glória do Senhor, estou aqui falando com vocês. Queria deixar um alerta. A minha cirurgia foi de apêndice."

A gente não dá tanta importância, mas a apêndice tira a nossa vida. Eu achava que era uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Alessandra Scatena

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras para ela. "Que Deus venha sobre vc e sua família sempre", escreveu um. "Minhas orações para sua recuperação ❤️❤️❤️❤️", comentou outro.