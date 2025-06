Vale Tudo hoje (13): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (13) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.