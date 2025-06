Jornalista chora ao ler última mensagem de ex-VJ da MTV Ananda Lewis

Uma jornalista se emocionou ao ler ao vivo uma última mensagem de Ananda Lewis, ex-VJ da MTV que morreu aos 52 anos.

O que aconteceu

Stephanie Elam, correspondente da CNN, se emocionou ao lembrar os últimos momentos de Lewis. "Pensávamos que tínhamos algumas semanas, mas acabaram se transformando em dias e, no fim, foi só uma questão de horas", disse ela num bate-papo com a correspondente Sara Sidner.

A jornalista esteve com Ananda um dia antes de sua morte e lamentou a súbita piora de seu quadro. A ex-VJ da MTV encarava um câncer de mama há 5 anos. "Foi muito rápido como as coisas mudaram... Ela me mandou uma mensagem e disse que as coisas tomaram um rumo diferente do que ela gostaria", afirmou.

Elam ficou comovida ao ler a última mensagem que recebeu de Lewis. "Isso é uma parte do que ela me mandou: 'Você sabe meus sentimentos sobre isso. Todos nós vamos [embora]. Esses corpos foram emprestados e devem ser devolvidos. Nós viemos em amor e escolhemos ir embora com amor também'", disse ela com a voz embargada.

Ananda também expressou seu carinho pela correspondente em seu último contato. "E aí ela disse: 'Eu te amo minha maravilhosa melhor amiga entre as melhores amigas de toda a vida'", encerrou Elam.

Ananda, Stephanie e Sara Sidner já haviam se reunido na CNN em outubro de 2024 para falar sobre tratamentos de câncer de mama. Sara contou que optou pelo tratamento tradicional, passando pela retirada das duas mamas, além de quimioterapia e radioterapia. Lewis, por sua vez, evitou a cirurgia e escolheu passar por uma "abordagem holística" do tratamento.

Ao falar sobre a morte da amiga, Stephanie deixou claro que ela não se arrependeu de seu tratamento. "Uma coisa que eu quero que todos saibam é que ela estava em paz com essa decisão. Ela já havia se acostumado com isso", declarou a correspondente.

Ananda Lewis morreu nesta semana, aos 52 anos, após uma metástase de seu tumor. A apresentadora ficou conhecida por ter atuado como VJ na MTV americana, na década de 1990. Ela chegou à emissora em 1997 e comandou programas como "Total Request Live" e "Hot Zone".