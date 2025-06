'Tentamos comprar e queimar tudo': o filme de sucesso que Stallone odiou

Sylvester Stallone, 78, esteve a ponto de apagar "Rambo - Programado para Matar", de 1982, da história do cinema. Literalmente! Após assistir ao primeiro corte do filme que, depois, se tornaria um ícone dos anos 1980, o astro tentou comprar os negativos para incinerá-los.

Juro pelos meus filhos: tentamos comprar e queimar tudo. Sylvester Stallone, em entrevista a Howard Stern

O que aconteceu

Stallone percebeu que o filme era —em suas palavras— "muito ruim". Ele explicou que grande parte dos diálogos era verdadeiramente péssimo. O astro complementou: "Eu li aquilo e pensei: isso vai acabar com a minha carreira."

Rambo originalmente ficaria "filosofando" sozinho durante o filme. "Havia falas horríveis", contou o ator. "Tipo: o policial me aborda e pergunta: 'Onde você pensa que está indo?'. E eu responderia: 'Já viu Easy Rider? Pois sou o Easy Walker'", contou, em referência à expressão "easy rider" para pessoas que pilotam moto —ele seria um "easy walker", por andar a pé.

Os diálogos não eram a única coisa que incomodavam Stallone: o corte inicial tinha três horas de duração. "Rambo: Programado para Matar" chegou aos cinemas como 1 hora e 33 minutos. "Fiquei uma hora e meia só perseguindo gente na floresta! E pior —eu ficava filosofando o filme todo. Tipo: atiro numa coruja, ela cai, e eu solto: 'Toma essa, sua filha da puta comedora de ratos!'. Não dá para falar isso!"

Sylvester Stallone em cena de 'Rambo: Até o Fim' (2019) Imagem: Yana Blajeva/Divulgação

Stallone revelou que não foi o único da equipe a achar o filme ruim. "Esse filme, quando fizemos, era tão ruim —pelo menos na minha opinião. Até meu agente... saímos e vomitamos juntos no beco de tanto horror."

Foi então que ele e seu agente decidiram que precisavam sumir com o filme o mais rápido possível. "Tentamos recomprar 'Rambo: First Blood' e queimar os negativos", contou Stallone ao Howard Stern. E reforçou: "Juro pelos meus filhos: tentamos comprar e queimar tudo."

Para salvar o filme, Stallone —que também era corroteirista— reescreveu cenas, cortou 40 minutos e praticamente silenciou Rambo, transformando o fracasso anunciado em um clássico do cinema de ação. "Eu disse, aqui vai uma ideia: cortar todos os meus diálogos", lembrou Stallone. "Cada fala. E fazer outras pessoas falarem sobre [Rambo]. Outras pessoas preencherem as lacunas. Eu acho que funciona muito bem."

"Rambo - Programado para Matar" foi um grande sucesso: com um orçamento de US$ 15 milhões, ele arrecadou mais de US$ 125 milhões de bilheterias.