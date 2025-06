São Paulo ganha mais uma casa de shows: como será a Suhai Music Hall

A cidade de São Paulo contará com mais uma casa de shows a partir de setembro de 2025, a Suhai Music Hall. Localizada na Zona Sul, ela ficará dentro do Shopping SP Market.

O espaço terá capacidade para 9 mil pessoas e mais de 11 mil metros quadrados. Em nota para a imprensa, o grupo São Joaquim, responsável pelo espaço, afirma que serão possíveis eventos como shows nacionais e internacionais, além de feiras, workshops, peças teatrais, óperas, entre outros.

A casa é localizada na Avenida das Nações Unidas, em Jurubatuba, bairro da Zona Sul de São Paulo, próxima à CPTM Jurubatuba (Linha 9 - Esmeralda).

A Suhai promete áreas premium, camarotes e um Lounge Experience para Meet and Greet com artistas. O espaço ainda terá um Quiet Room, para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).