Record demite Sergio Aguiar e promove dança das cadeiras em telejornais

Record oficializou hoje a saída de Sergio Aguiar do quadro de funcionários e anunciou mudanças nos telejornais.

O que aconteceu

Em nota, canal agradeceu ao jornalista pela dedicação e profissionalismo em todos os programas em que esteve à frente — Fala Brasil, Domingo Espetacular e Jornal da Record. "Desejamos sucesso em seus próximos passos na carreira".

Com a saída do jornalista, quem assume a bancada do Jornal da Record é Eduardo Ribeiro. Ele passa a ser o titular do principal telejornal da casa ao lado de Christina Lemos, que retorna à bancada após seu período de férias.

O Fala Brasil passa a ser comandado por Paloma Poeta. Ela assume lugar que era de Eduardo e passa a fazer dupla com Mariana Godoy.

Nas redes sociais, Sergio Aguiar se despediu da emissora e disse que foi demitido por ser "sofisticado de mais para um novo Jornal da Record". O telejornal deve passar por modificações e ser mais informal.

Chegou a hora de dizer adeus, Record. O fim de uma relação nunca é fácil. Com a Globo, o casamento foi de 22 anos. Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso... Uma experiência em TV aberta que faltava para minha carreira de quase 35 anos de jornalismo. Deixo a Record com a certeza de que fiz o meu melhor e que estes trabalhos ajudaram a enriquecer minha trajetória profissional.

Ele também agradeceu aos colegas de bancada. "Dividi bancada com parceiras incríveis, que viraram amigas. Conheci profissionais maravilhosos na redação e vários deles também viraram amigos. Em 2019, este carioca capricorniano chegava em São Paulo quase cinquentão e cauteloso. Fui abraçado por paulistanos de raiz ou importados. Toda esta experiencia de vida me deixou muito mais maduro e forte. Sim, faria tudo igualzinho novamente".

Não sei o que me espera, mas sei que estarei sempre em busca da felicidade. Meu muito obrigado a quem me prestigiou e torceu por mim em mais este ciclo. Para quem se pergunta por que estou deixando a emissora, a v versão oficial é de que eu seria sofisticado de mais para um novo Jornal da Record. Seguirei por aqui contando histórias.

Mudanças na Bahia

Emissora também comunicou hoje a saída de José Eduardo da Record Bahia. Ele apresentava a versão local do Balanço Geral. "Se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia ao conquistar o público da região com informação, denúncias e prestação de serviço. Uma relação de confiança que se traduziu em impressionantes números de audiência, que levaram a emissora à liderança isolada na Grande Salvador".

Marcus Pimenta assume o comando do Balanço Geral BA. Por isso, ele deixa a Record Belém, onde apresentava a versão paraense do policialesco.

Já Jessica Smetak ganha o desafio de conduzir o Bahia no Ar, diariamente, partir das 6h10. Tiale Acrux deixa o jornal matinal e passa a fazer reportagens. Eles também passa a comandar a versão de sábado do Balaço Geral BA na hora do almoço.