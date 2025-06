Rapper Ye faz aparição surpresa em julgamento de Sean "Diddy" Combs

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Ye fez uma aparição surpresa no julgamento criminal de Sean "Diddy" Combs na sexta-feira, expressando seu apoio ao colega rapper enquanto ele se defende das acusações de tráfico sexual.

Vestido todo de branco, Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, chegou ao tribunal federal de Manhattan em um Maybach e entrou por uma entrada pública.

Ye assentiu quando um repórter perguntou se estava lá para apoiar Combs. Ele deixou o tribunal cerca de 35 minutos depois.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração de extorsão e, se condenado, poderá pegar prisão perpétua. Ele está detido em uma cadeia do Brooklyn desde sua prisão em setembro.

Ye também enfrentou controvérsias por comentários antissemitas e pró-nazistas, o que levou empresas como a Adidas a romperem seus laços.

Ele apareceu pouco depois de um agente especial da Segurança Nacional ter concluído o depoimento sobre armas de fogo e outros itens que a polícia encontrou em uma batida em março de 2024 na casa de Combs em Los Angeles.

Jonathan Perez, ex-assistente pessoal de Combs, testemunhou após o agente.

Durante um intervalo do julgamento, fora da presença do júri, a promotora Maurene Comey renovou sua reclamação sobre o fato de Combs "acenar enfaticamente com a cabeça" em alguns momentos sobre o depoimento com o qual concordava, com a preocupação de que seus gestos pudessem influenciar os jurados.

Combs supostamente fez gestos semelhantes durante depoimento na semana passada.

Brian Steel, um dos advogados de Combs, negou que a conduta de seu cliente no tribunal tenha sido imprópria.

O juiz distrital Arun Subramanian, que supervisiona o julgamento, disse que tentaria ficar atento a gestos inadequados, mas que era normal reagir aos depoimentos e "impossível policiar" todo mundo.