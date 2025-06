Amigo do príncipe William que morreu após engolir abelha era ex de famosa

Sunjay Kapur, amigo do príncipe William, morreu aos 53 anos após engolir uma abelha durante um jogo de polo em Windsor, na Inglaterra. As informações são do The Mirror.

O que aconteceu

Kapur teve um choque anafilático após engolir a abelha. Apesar de ter recebido ajuda médica, ele não sobreviveu ao ataque cardíaco causado pelo choque.

Ele estava cheio de vida, rindo, brincando, e aí partiu em um instante, disse uma fonte ao The Mirror

O bilionário era frequentador assíduo do circuito de polo britânico, do qual a família real também faz parte. Ele costumava participar de jogos exclusivos no Reino Unido e jogava com membros e pessoas próximas à realeza, como o príncipe William.

A fortuna de Kapur vem da fabricante de peças automotivas indiana Sona Comstar. Ele herdou a empresa do pai, Surinder Kapur, que fundou a companhia em 1987.

Ele foi casado com a superestrela de Bollywood Karisma Kapoor. Karisma estrelou o filme "Raja Hindustani", um dos grandes sucessos do cinema indiano. Os dois foram casados por 13 anos, tiveram dois filhos e passaram por um divórcio bastante contencioso em 2016.