'País do forró': São João em Aracaju tem quadrilhas e astros do arrocha

É com muito orgulho que o menor estado do Brasil se intitula o "País do forró", frase da música do cantor e compositor Rogério, a afirmação carrega muito do que os festejos juninos trazem no coração de cada sergipano.



Das quadrilhas juninas aos fogos de artifício, do barco de fogo ao trio pé de serra, a tradição dos festejos de São João tem cores mais fortes em Sergipe, na esmagadora maioria de seus folguedos de cultura popular a zabumba, o triângulo e a sanfona estão presentes, trazendo uma forte carga de sentido dessa conexão da cultura local com o forró.



Desde o último mês de maio a capital sergipana recebe dois imponentes palcos, o Forrócaju e o Arraiá do Povo. Nestes locais os eventos vão até julho, com quase todas as noites recebendo grandes nomes nacionais e vários artistas emergentes do estado, fortalecendo uma programação diversa e plural para a população.



Para além do tradicional forró, xote, xaxado e baião, o piseiro e também o arrocha têm espaço cativo na programação do ciclo junino em Aracaju.

O arrocha é a grande linguagem do pop produzido no Estado, tendo nomes como Natanzinho Lima, Heitor Costa e Nadson "o Ferinha" como destaques que arrastam multidões.

Natanzinho Lima: três shows em 10 horas em Aracaju, na última terça (10) Imagem: Diego DiSouza/Divulgação

No ano de 2024, as chamadas 'Terças do Arrocha' surpreendeu à todos como o maior público de todo o período, com registro do maior engarrafamento que a cidade vivenciou -- absoluto sucesso de público para assistir os ídolos 100% sergipanos.



Para este ano, o TOCA traz especialmente algumas das figuras interessantes dessa grade junina, Xand Avião, Avine Vinny, Jonas Esticado e as estrelas da noite do Arrocha 2025 Raquel dos teclados, Silvano Sales, Heitor Costa e Devinho Novais.

Veja a programação:

