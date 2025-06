Era sombria da Disney: 8 filmes marcantes lançados pós-morte do seu criador

Também conhecida como 'Era Sombria', a Era de Bronze da Disney se estendeu entre os anos de 1970 e 1988. O período começou logo após a morte de Walt Disney, em 1966, e marcou um momento de instabilidade criativa no estúdio. Os filmes lançados nesse intervalo tiveram desempenho irregular e poucos conquistaram a crítica.

Na tela, o que caracteriza essas produções é a temática avessa aos tradicionais contos de fadas. As narrativas ficaram mais contidas e os visuais mais escuros, principalmente por conta do uso da xerografia, técnica que substituiu a pintura manual. Embora mais econômica, ela limitava os traços, que passaram a ser sempre pretos e espessos, dando um ar mais sombrio às animações.

Principais filmes do período

"Aristogatas" (1970). Última animação supervisionada por Roy O. Disney, irmão de Walt. O filme foi um sucesso financeiro: arrecadou US$ 191 milhões com orçamento de apenas US$ 4 milhões. A crítica, no entanto, ficou dividida.

Cena da animação 'Robin Hood', da Disney Imagem: Divulgação

"Robin Hood" (1973). Com personagens animais, o clássico "Robin Hood" dividiu opiniões. Apesar disso, foi indicado ao Oscar e ao Grammy, nos quais concorreu nas categorias de Melhor Canção Original e Melhor Gravação para Crianças.

"As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh" (1977). Inspirado nos livros de A. A. Milne. O filme reúne histórias do personagem Pooh. Lançado em 1977, é um dos títulos mais queridos da época, mesmo com a recepção modesta da crítica.

Cena de 'As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh', de 1977 Imagem: Divulgação/Disney

"Bernardo e Bianca" (1977). Baseado na obra de Margery Sharp. O longa conquistou o público e chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Canção Original. Ainda assim, não levou a estatueta para casa.

"O Cão e a Raposa" (1981). Tem a amizade entre um cão e uma raposa como o centro da trama. É inspirado no livro de Daniel P. Mannix. Apesar das críticas à falta de originalidade, o filme foi lembrado em prêmios como o Saturno e o Young Artist Awards.

'O Caldeirão Mágico' (1985) Imagem: Divulgação/Disney

"O Caldeirão Mágico" (1985). Inspirado nos livros de As Crônicas de Prydain. O filme foi uma aposta ousada em fantasia sombria. Recebeu críticas pela narrativa fraca, apesar da qualidade da animação. Hoje tem 56% de aprovação no Rotten Tomatoes.

"As Peripécias de um Ratinho Detetive" (1986). Teve base no livro Basil of Baker Street, de Eve Titus. A animação mostra um rato detetive no melhor estilo Sherlock Holmes. Apesar da recepção tímida na época, tem aprovação de 78% no Rotten Tomatoes atualmente.

"Oliver e sua Turma" (1988). Adaptação moderna do clássico Oliver Twist, de Charles Dickens. Com trilha sonora marcante e cenário urbano, o filme foi indicado ao Globo de Ouro e ao Young Artist Awards, mas não venceu nenhuma premiação.