'Nunca nos abandonamos': Jojo fala sobre parto antecipado de Raissa Barbosa

Nasceu hoje o segundo filho de Raissa Barbosa, 34, e Jojo Todynho, 28, madrinha do bebê comemorou nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora contou que Raissa precisou fazer uma cesárea. "Meu afilhado nasceu, eu tô muito feliz. Tava falando com a Raissa agora aqui, ele é lindo, cabeludo. Domingo eu tô lá. Ele veio no susto, tava programado para o final do mês, mas ele não aguentou. Foi necessário fazer cesárea, ia ser parto normal, mas foi cesárea".

Jojo contou que já viu o bebê mas que não iria compartilhar fotos. "Não vou colocar ele aqui, porque ela ainda não postou, e eu não vou ultrapassar a mãe. Mas ele é muito lindo".

A cantora finalizou exaltando sua amizade com Raissa. Elas se conheceram em 2020, durante A Fazenda 12 (RecordTV). "Que essa criança seja uma benção na vida da Raissa, ela merece ser muito feliz. Vocês sabem o amor que eu tenho pela Raissa, desde o reality, a gente nunca se abandonou. A felicidade dela é a minha".