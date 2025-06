Nem pensei': Por que Marcelo Serrado topou papel no novo 'Mundo da Lua'

Marcelo Serrado, 58, foi o nome escolhido pela TV Cultura para viver o personagem Lucas Silva e Silva, imortalizado por Luciano Amaral, 45, no seriado "Mundo da Lua", no início dos anos 1990. O ator afirmou ser fã da série original e que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite.

É uma responsabilidade substituir o Luciano. Eu era fã da série e nem pensei duas vezes [pra aceitar]. Abri uma brecha na minha agenda e vim fazer feliz a vida. É um projeto bonito para crianças e adolescentes não deixarem de sonhar.

Marcelo Serrado, em entrevista exclusiva para Splash, no lançamento de "Mundo da Lua"

Como será Lucas Silva e Silva adulto?

O novo "Mundo da Lua" retorna no próximo dia 28 de junho, às 19h (de Brasília), na TV Cultura. Lucas Silva e Silva, que era protagonista da série dos anos 1990, agora, é um adulto, piloto de aviões, casado e tem uma filha, Emília, a nova protagonista do seriado.

"É, ele cresceu agora. A história, na verdade, é sob o ponto de vista da filha dele", resume Serrado. Com isso, o protagonismo continua sendo de uma criança. "Lucas Silva e Silva se casou com a personagem da Pathy Dejesus, e nós temos uma filha. A história vai pelo ponto de vista dela", conta Serrado, que garantiu que a versão "adulta" de Lucas não é careta.

Ele é um pai divertido, é bonachão. Mas a história vai em cima da menina. Nós estamos ali para servir aquela criança. Basicamente isso. Ele não é um protagonista. O protagonismo é da menina.

Apesar disso, Serrado diz acreditar que a nova versão de "Mundo da Lua" pode atrair antigos fãs. "A gente não sabe [como o público vai receber], mas acredito que, sim, vai agradar. A história está muito bonita, muito bem feita, muito bem realizada. O texto é muito bom e acho que tem tudo para agradar."

"Quero me divertir"

O papel de Lucas Silva e Silva, inclusive, traz leveza para o momento profissional de Marcelo Serrado. Recentemente, ele interpretou o cirurgião plástico Rog em "Beleza Fatal", o vilão da novela da HBO Max.

Fazer um personagem extremamente antagônico ao vilão que eu fiz é muito bacana, porque mostra que fazemos coisas diferentes. Feliz com o momento.

Com mais de 30 anos e carreira na TV, Serrado diz viver uma fase em que busca trabalhos que lhe trazem prazer. A bagagem de trabalho lhe permite selecionar desafios que vão além da questão financeira.