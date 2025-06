Marina Sena e Juliano Floss postam momento íntimo em viagem: 'Um anjo'

Marina Sena, 28, e Juliano Floss, 21, comemoraram o Dia dos Namorados em uma viagem.

O que aconteceu

O influenciador compartilhou momentos íntimos do casal em meio à natureza. Em um vídeo divulgado no Instagram, ele apareceu sem camisa enquanto trocava vários beijos com a cantora, que usava apenas um biquíni fio dental. O jovem ainda tentou morder a namorada, mas levou um tapinha.

Floss também se declarou para Marina. "Segundo ano dividindo minha vida e minhas loucuras com você, sei que você caga pra isso, mas feliz Dia dos Namorados, meu amor. Eu amo você demais da conta. Obrigado por existir e por me aturar. Tudo fica tão doce, tão leve e tão feliz com você", escreveu ele em um post.

A vida tem mais cor, mais tom. Você me enfeitiçou com seu axé e eu quero continuar enfeitiçado, te amo, minha sereia. Juliano Floss para Marina Sena

A cantora respondeu à declaração e disse que o namorado a fez apreciar a data. "Meu combo da sorte, por sua causa, eu até gosto dessas datas, cê amolece meu coração! Te amo", comentou Sena. Em outro vídeo, ela entregou uma flor ao influenciador e desejou Dia dos Namorados. "Tenho um anjo pra chamar de meu", disse Floss.

Fãs se derreteram pelos vídeos do casal. "Lindos", escreveu a cantora Agnes Nunes. "Ainda bem que o novinho conquistou a mineirinha, lindo ver ela tão feliz", escreveu um seguidor. "Valeu Juliano, graças a tu nasceu essa música e um álbum incrível. Continue fazendo Marina feliz", disse outro fã fazendo referência ao álbum "Coisas Naturais", parcialmente inspirado pelo relacionamento.