Maria Ribeiro é vista em rara aparição com João, filho com Paulo Betti

A atriz Maria Ribeiro, 49, foi clicada na tarde de hoje durante um passeio com seu filho João Betti, 22, em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os dois aproveitaram o início do fim de semana para visitar uma loja de artigos esportivos, vestindo agasalhos devido ao recente frio que atingiu a capital fluminense.

João é fruto do relacionamento de Maria com o ator Paulo Betti, seu ex-marido entre 2001 e 2005. A artista também é mãe de Bento Blat, 14, fruto de seu casamento de onze anos com o ator Caio Blat, encerrado em 2017.

Atualmente, Maria mantém um relacionamento de três anos com o músico Rica Amabis, 51.

Recentemente, a atriz precisou esclarecer rumores sobre um suposto romance com o diretor Mauro Farias, ex-marido de Heloísa Périssé, após serem vistos juntos em um show de Roberto Carlos. Em suas redes sociais, Ribeiro brincou sobre o ocorrido: "Quero deixar claro que a única pessoa, fora o Rica, a quem mandei olhares apaixonados foi para o próprio rei Roberto Carlos, que não me achou lá essas coisas". A atriz ressaltou que Farias é somente um amigo e que seu atual parceiro estava presente no evento.

Maria Ribeiro é fotografada com João Imagem: AgNews