Ligia vai morrer? Personagem tem destino trágico em 'Garota do Momento'

Após ter sua boate incendiada por Juliano (Fábio Assunção), Ligia sofrerá nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

No capítulo de amanhã, Beto (Pedro Novaes) ficará sabendo que a Estúpido Cupido está em chamas com sua mãe dentro. Sem pensar muito, o mocinho amarra uma camisa no rosto e invade o local.

O amado de Beatriz (Duda Santos) consegue tirar sua mãe de dentro da boate. "Te peguei! Calma! Vou te tirar daqui!", diz ele.

Uma ambulância chega e Beto implora que salvem Lígia. "Pelo amor de Deus, salvem a minha mãe!", implora.

A cantora vai sobreviver ao incêndio. No entanto, Lígia sofrerá uma perda com o crime, pois decidirá não reformar sua boate, preferindo que Beto produza seu filme com o dinheiro que tem.

