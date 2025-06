Leonardo presenteia esposa com carro de R$ 460 mil: 'Não tenho palavras'

Leonardo, 61, presenteou a esposa, Poliana Rocha, 48, com um carro de luxo pelo Dia dos Namorados — celebrado ontem.

O que aconteceu

O veículo escolhido por ele é do modelo Toyota SW4 e pode custar entre R$ 368 mil a R$ 460 mil. Ele comporta até sete passageiros e é descrito pela fabricante como "sinônimo de elegância".

Nas redes sociais, Poliana agradeceu o presente. "Obrigada, meu amor! Não tenho palavras para te agradecer", escreveu ela na legenda de uma foto do automóvel, postada nos stories de seu Instagram.

Poliana e Leonardo completam no próximo mês 30 anos de casamento. Os dois são pais do cantor Zé Felipe, 27, que recentemente terminou sua união de cinco anos com a influenciadora digital Virginia Fonseca, 26.