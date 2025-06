Jungkook, do BTS, se desculpa após usar boné inspirado em Trump

Jungkook, membro do grupo de k-pop BTS, pediu desculpas após usar um boné inspirado em Donald Trump.

O que aconteceu

Durante um ensaio, o músico usou um boné com a inscrição "Make Tokyo Great Again" (em tradução livre, "torne Tokyo grande de novo"). A frase é uma referência ao slogan da campanha de Donald Trump, "Make America Great Again" ("Torne os EUA grandes de novo"), adotado também por outros políticos de extrema-direita ao redor do mundo, inclusive na Coreia e no Japão.

Ele se desculpou por "decepcionar os fãs" e afirmou que descartou o acessório. "Faz muito tempo desde a última vez que vi vocês, e me sinto com o coração pesado ao escrever isso. Peço sinceras desculpas por deixar muitas pessoas desconfortáveis e decepcioná-las", escreveu, na rede social Weverse.

Levo muito a sério o fato de ter decepcionado e magoado vocês e errei ao usar o chapéu sem verificar completamente o significado histórico e político contido na frase. Só sinto muito. Não há espaço para desculpas por qualquer motivo. Eu fui negligente e descuidado. Jungkook

O boné, da marca japonesa Basicks, custa cerca de R$ 500 na cotação atual. Segundo a loja, o produto está esgotado.

Jungkook e Jimin, do BTS, acabam de ser dispensados do serviço militar obrigatório coreano. Na última semana, mais de mil fãs se reuniram no local onde os cantores concederam uma entrevista coletiva, perto das bases militares de onde foram dispensados.