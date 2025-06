Globo confirma Tadeu Schmidt como apresentador do BBB 26: 'Satisfeitos'

Tadeu Schmidt, 50, está confirmado como apresentador do BBB 26. A Globo quebrou o protocolo e se manifestou, na tarde de hoje, sobre o futuro do jornalista após boatos circularem de que o reality show ganharia um novo âncora.

As informações não procedem, e Tadeu segue no comando do BBB. Estamos absolutamente satisfeitos com o apresentador.

TV Globo, em contato com a reportagem de Splash

O que aconteceu

Permanência de Tadeu Schmidt no Big Brother Brasil virou tema de boato graças ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!). A apresentadora Sônia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco noticiaram que a Globo faria testes com novos nomes.

Segundo Sonia e Lo-Bianco, a emissora gostaria de testar Paulo Vieira, Eliana, Thiago Oliveira e Alex Escobar na função de apresentador do BBB. O diretor Amauri Soares, inclusive, já teria falado com alguns dos nomes para apresentar o projeto.

Os boatos ganharam força mediante as críticas negativas sobre o desempenho de Tadeu Schmidt nas últimas duas edições do Big Brother. O apresentador é alvo constante de reclamação pelo "tom" e "forma" de se posicionar nas dinâmicas do reality show.

Para Splash, a Globo fez questão de garantir o "fico" de Tadeu Schmidt para a próxima edição do programa de confinamento. O BBB 26 deve estrear no próximo mês de janeiro, mas a emissora ainda não divulgou como será a dinâmica da nova temporada.

Se não houver mudanças de rumo na Globo, Tadeu Schmidt irá para o seu quarto ano como apresentador do BBB. Ele assumiu a apresentação do reality show, em 2022, após a saída de Tiago Leifert.