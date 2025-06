Giulia Costa revela que sua relação com comida estava 'próxima do vício'

Giulia Costa, 25, fez um relato sobre sua luta contra a compulsão alimentar, que ela disse ter chegado a um "lugar próximo do vício".

O que aconteceu

Costa abordou o assunto no videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra. No episódio mais recente, Giulia e Flávia receberam mensagem de uma seguidora pedindo conselho do que fazer para se livrar do vício em cigarro.

Ao tentar ajudar a seguidora, Giulia expôs sua própria luta contra a compulsão alimentar e como faz para escapar das crises. "Eu tenho compulsão, estou tratando e o tratamento da compulsão vai muito desse lugar próximo do vício. Vários profissionais [que eu frequentei], falavam: 'quando você tiver vontade, tenta trocar, faz um boxe, uma bicicleta'. Cara, beleza, muito legal, incrível falar isso, mas vamos combinar que na prática não funciona assim!", iniciou.

Giulia disse entender a importância do exercício físico, mas que no seu caso não é suficiente nos momentos mais agudos. "O que tem me ajudado muito na luta contra a compulsão é ser realista no sentido de que, cara, se eu vou ter um episódio de compulsão não adianta eu ir lá e fazer uma aula de luta ou dar uma corrida, porque é um momento que eu quero ficar enclausurada em casa, ali, matando as minhas emoções, descontando em alguma coisa, então não vou".

Ela destacou que, ao perceber que vai entrar em algum episódio de crise, busca "ocupar a mente" para desviar o foco da comida. "Às vezes vou ter um episódio de compulsão, pego um copão de coca zero, meto tudo para dentro, me ajuda muito, ou vou jogar um videogame para distrair a cabeça, faço ligação de facetime, vou encontrar um amigo, o negócio é ocupar a cabeça".

Giulia Costa já falou abertamente em diversas ocasiões sobre sua luta contra a compulsão alimentar. Ela já admitiu que a obsessão em ser magra trouxe sofrimentos no passado e que, hoje, luta para desconstruir padrões físicos impostos pela sociedade.