Gaby Amarantos fala sobre morte de irmão: 'Enfrentou tudo com uma força descomunal'

Gaby Amarantos usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 12, para falar sobre a morte de seu irmão, Gabriel. A cantora definiu o irmão como o "orgulho da família" e contou que ele enfrentou a obesidade e, ainda jovem, teve a saúde comprometida pela diabetes. Ela disse que a doença atinge parte de sua família e que o caso de seu irmão a fez buscar uma vida mais saudável.

"Gabriel enfrentou tudo com uma força descomunal, uma inspiração para todos nós. Sempre me ligava, curioso para saber as novidades da ‘irmã cantora’, vibrava com cada conquista como se fosse dele também. Era lindo ver como, mesmo com tantas limitações - sem poder sair de casa, caminhar, enxergar ou viver sem hemodiálise semanal - ele encontrava maneiras de estar presente e de demonstrar amor", escreveu.

Segundo a artista, o irmão amava pagode e samba. Ela compartilhou que a maior alegria que os dois tiveram juntos foi a oportunidade de assistir o desfile de escolas de samba na Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro.

"Gabriel teve uma vida boa. E mesmo jovem, consciente de que sua jornada seria breve, ele fez o possível para aproveitar cada instante [...] Maninho, sua jornada agora continua, só que de outra forma. Que você siga na luz divina, com a certeza de que continuaremos aqui cuidando da sua família, e que suas irmãs seguirão firmes", continuou.

A cantora finalizou o texto agradecendo à equipe médica e aos profissionais da área da saúde que cuidaram de seu irmão.