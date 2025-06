Filhas de Bira Presidente atualizam estado de saúde do sambista: 'Fé'

De Spash, no Rio

O sambista Bira Presidente, 88, segue internado em hospital localizado na zona este do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Filhas de Bira, Karla Marcely e Christian Kelly emitiram comunicado para informar que ele "estado estável e respondendo bem" ao tratamento da equipe médica que o atende. "Agradecemos de coração a todas as manifestações de carinho, orações e preocupação com a saúde do meu pai", comenta texto.

O artista enfrenta um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início desta semana.

Ele é fundador do tradicional bloco carioca Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. Ele enfrenta problemas de saúde decorrentes de comorbidades associadas e histórico de tratamento oncológico prolongado, além do diagnóstico de Alzheimer.