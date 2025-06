Festival tem filmes sobre fim da dominação japonesa na Coreia

A 14.ª edição da Mostra de Cinema Coreano no Brasil, promovida pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, ocorre até quinta, 19, no Cine Reag Belas Artes. Ao todo, a programação conta com 15 longas e 7 curtas-metragens.

A seleção tem filmes inéditos no Brasil e obras que fazem referência à libertação da Coreia do domínio colonial japonês, que completa 80 anos. É o caso de A Era da Escuridão, de Kim Jee-woon, em que um grupo de agentes secretos da resistência coreana embarca em uma missão para contrabandear explosivos com o objetivo de destruir parte do exército japonês. Outro filme do diretor na mostra é Na Teia da Aranha, sobre cineasta que sonha com um final diferente para seu novo projeto e insiste em ter mais dias de gravação, para transformar o filme em obra-prima.

A Batalha: Em Busca da Vitória, de Won Si-yeon, também aborda a dominação colonial. Nele, um guerrilheiro recebe a missão de transportar fundos para o governo provisório coreano, enfrentando forças militares japonesas na Mandchúria.

Os Galãs, de Nam Dong-hyop, é uma comédia de terror em que um casal desperta acidentalmente um espírito na casa para a qual se mudam - o que, claro, lança uma aura sinistra sobre o lar.

Em Sobre Minha Filha, de Lee Mi-rang, Green, uma professora em relacionamento estável com a namorada Rein, passa por dificuldades financeiras e precisa voltar a morar com a mãe, enfrentado antigos problemas na relação.

Kim Tae-yang narra, em Uma Dança Que Fala, a história de uma professora de dança que prepara uma apresentação com seus alunos iniciantes e investiga a relação de cada um com a dança.

SERVIÇO

O que: Mostra Cinema Coreano no Brasil

Onde: Cine Reag Belas Artes. Rua da Consolação, 2.423.

Quando: Até 19/6

Quanto: R$ 24

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.