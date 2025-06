Dois homens são presos por roubar privada de ouro de US$6 milhões do local de nascimento de Churchill

LONDRES (Reuters) - Dois homens foram presos nesta sexta-feira por roubarem um vaso sanitário de ouro de 18 quilates exibido como obra de arte em uma exposição no local de nascimento de Winston Churchill.

O vaso sanitário em pleno funcionamento, uma obra intitulada "America" do artista italiano Maurizio Cattelan, foi roubado da sede da família Churchill no Palácio de Blenheim, no sul da Inglaterra, uma importante atração turística e Patrimônio Mundial da Unesco.

O promotor Julian Christopher disse aos jurados no início do julgamento no Tribunal da Coroa de Oxford, em fevereiro, que um grupo de cinco homens havia dirigido dois veículos roubados através de portões de madeira trancados no terreno do palácio antes do amanhecer de 14 de setembro de 2019.

Eles entraram por uma janela, quebraram uma porta de madeira, arrancaram o vaso sanitário da parede e saíram depois de cinco minutos no prédio.

A privada, que pesava 98 quilos, tinha um seguro de US$6 milhões. Segundo os promotores do caso, ele provavelmente foi dividido em quantidades menores de ouro para ser vendido. Nenhum quilate foi recuperado.

James Sheen, de 40 anos, havia se declarado culpado antes do julgamento por roubo, conspiração para converter ou transferir ouro e conversão ou transferência de ouro.

Michael Jones, de 39 anos, foi considerado culpado de roubo por um júri, após ter se declarado inocente.

O juiz Ian Pringle disse que a dupla desempenhou papéis importantes no "roubo ousado e descarado", embora tenha afirmado que não podia ter certeza de que Jones estava presente durante o roubo.

Sheen foi condenado a quatro anos de prisão, com a sentença começando no final de uma pena de prisão separada de quase 20 anos que ele atualmente cumpre por uma série de outros roubos.

Jones foi condenado a 27 meses de prisão.

(Reportagem de Sam Tobin)