Com decotão, Maiara quase mostra demais em foto de bastidores de show

Maraisa, 37, publicou em suas redes sociais uma galeria de fotos que tirou nos bastidores de seu último show com Maiara, 37, em Goiânia.

O que aconteceu

A apresentação delas foi parte da line-up do evento Arraiá do Bem. "Foi uma noite muito especial em Goiânia. Quarta edição Arraiá do Bem, o maior arraiá solidário do país. Que festa maravilhosa!", exclamou Maraisa, na legenda da publicação no Instagram.

Em algumas das fotos, o decote de Maiara acabou revelando a proteção para os seios que ela usava sob a roupa.

Tal detalhe não passou despercebido pelos internautas que comentaram o post. "Quase pagou um peito! [risos] Mas estão lindas", 'mordeu e assoprou' um fã da dupla. "Maiara, minha filha, cuidado aí! Pagou peitinho!", 'alertou' outro.

Imagem: Reprodução/Instagram