Yasmin Brunet diz que não acha namorado: 'Antes só do que mal acompanhada'

Yasmin Brunet, 37, confessou que está difícil de encontrar um namorado e deu mais detalhes de sua vida íntima.

O que aconteceu

Modelo admitiu que sua seletividade dificultou a busca por um namorado. "Depois que fiquei seletiva, não peguei ninguém. Mas antes só do que mal acompanhada. As pessoas querem namorar e viver vida de solteiro. Não querem abrir mão de nada", opinou ao Gshow.

Ex-BBB reclamou do mundo on-line. "As pessoas se desacostumaram com o mais humano, presencial e verdadeiro, e estão vivendo muito o on-line, isso adoece todo mundo. Sinto muita falta de antigamente, de me sentir intimidada, de ficar com vergonha, com borboletas no estômago. Deveria voltar a ser como era antes."

Filha de Luiza Brunet diz que não costuma dar o primeiro passo. "Já estou um pouco mais velha, mas sinto falta das pessoas demonstrarem interesse. Não sou de dar o primeiro passo. É muito mais fácil ser direto e reto para ver se as pessoas têm interesse ou não, ao invés de ficar no chove não molha", destacou.

Yasmin Brunet revelou que só beija quem conhece. "Nunca fico com alguém que não conheço. No mínimo tem que ser amigo de alguém que conheço, tem que ter conversado antes. Fiquei com pouquíssimas pessoas na vida. A maioria saiu na mídia, mas não tem ninguém além do que vocês sabem", concluiu.