Irmãos dizem ser netos de Silvio Santos e podem mudar a divisão de herança

Os irmãos Hugo Sérgio Marques Júnior, Guilherme Marques e Gesica Marques, entraram na Justiça em março com pedidos para serem reconhecidos como netos de Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024. Eles são filhos de Hugo Sérgio Marques, gaúcho que pediu judicialmente para ser reconhecido como filho do apresentador nos anos 1990.

O que aconteceu

Supostos netos do apresentador registraram ação no Tribunal de Justiça de São Paulo em março deste ano. Segundo processo ao qual Splash teve acesso, Hugo Sérgio Marques teria nascido após uma rápida relação do apresentador com uma mulher na década de 1950 em São Paulo —antes do sucesso como apresentador de TV.

Caso os parentescos sejam reconhecidos, a herança do apresentador pode ser redistribuída. A divisão anterior, prevista em testamento, envolveu as seis filhas do comunicador, além da mulher, Íris Abravanel — o que pode ser alterado caso seja comprovado que o apresentador tinha mais um filho.

Como ação é recém-iniciada, família Abravanel ainda apresentará defesa para representá-la. Caso pedido de reconhecimento de paternidade seja considerado consistente pelo juiz responsável, serão programadas audiências com as partes para discussão do caso.

Justiça pode solicitar a realização de exames de DNA envolvendo as filhas, se entender necessário. Caso resultados não sejam suficientes na avaliação dos especialistas e do juiz responsável, ou família se recuse a realizar exames, a Justiça pode solicitar a exumação do corpo de Silvio Santos como último recurso — medida é excepcional, sendo tomada apenas quando não há outras maneiras de se comprovar um parentesco. Em caso divulgado pelo STJ em 2022, o tribunal permitiu uma exumação para investigação de paternidade após parentes se recusarem a realizar exames de DNA.

Hugo Sérgio Marques entrou na Justiça em 1995 para buscar o reconhecimento da paternidade. Silvio Santos se recusou a fazer o teste de DNA em seis oportunidades, conforme a ação. A reportagem teve acesso ao documento.

O caso chegou ao ministro Marco Aurélio Mello, do STF, em 2004. A relação de paternidade não foi reconhecida oficialmente pela Justiça na época. Hugo morreu em 2015, vítima de um infarto, aos 58 anos.

O processo também cita caso de corrupção em sua argumentação. Arthur Del Guércio Filho, desembargador responsável por relatar a apelação no caso envolvendo Silvio, foi afastado pelo STJ em 2013 após ser acusado de pedir dinheiro a uma das partes em uma outra disputa judicial.

A solicitação foi iniciada em segredo de Justiça. Silvia, Cintia, Renata, Daniela, Rebeca e Patrícia Abravanel, as filhas do apresentador, foram notificadas judicialmente, segundo o processo. Além das seis filhas, Silvio também tem, oficialmente, 14 netos e quatro bisnetos.

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa da família, que optou por não se manifestar até a publicação da reportagem. O conteúdo será atualizado caso as filhas de Silvio Santos comentem sobre o processo. Procurada, a defesa de Hugo Sérgio Junior e Guilherme não quis se manifestar, informando que a ação segue em segredo de Justiça. Gesica, que entrou com ação à parte na Justiça pedindo o mesmo que os irmãos, também não se manifestou.

Silvio Santos morreu com uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, segundo publicação da revista Forbes de 2024. Recentemente, as filhas do apresentador pediram para não pagar um imposto avaliado em R$ 17 milhões —referente ao recebimento da herança de R$ 429 milhões deixada por ele no exterior.