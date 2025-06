Amor nu e cru: Rodrigo Simas posa pelado em clique com Agatha Moreira

Rodrigo Simas, 33, posou completamente pelado em um registro de Dia dos Namorados, ao lado de Agatha Moreira, 33.

O que aconteceu

Em uma foto, o ator surgiu nu, enquanto Agatha — vestida com um casaco preto — cobriu suas partes íntimas com as mãos. O clique foi compartilhado nos Stories do Instagram de Rodrigo, em celebração ao dia destinado aos casais no Brasil.

Esta não foi a primeira vez que o casal impressionou ao compartilhar "nudes" nas redes sociais. Em fevereiro, ambos posaram sem roupa — em uma publicação já removida pela rede sociais — e afirmaram: "Quanto mais nudes, melhor".

Os dois estão juntos desde 2018, quando assumiram o romance nos bastidores da novela "Orgulho e Paixão" (Globo). Antes do namoro, os dois eram melhores amigos desde 2012.