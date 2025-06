Qual a doença de Otávio em 'A Viagem'? Entenda o triste diagnóstico

Na reprise de "A Viagem" (1994), exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Otávio (Antonio Fagundes) passa por exames e o diagnóstico indica uma doença grave. Entenda o que ele tem.

O que acontece

Apesar de os resultados serem inconclusivos, o diagnóstico aponta para algo grave. As cenas seguintes levam o telespectador a crer que Otávio é diagnosticado com câncer.

A doença é tratada com mistério e não ganha destaque na trama espírita. O médico Alberto (Cláudio Cavalcanti) sabe o que o amigo tem, mas evitará revelar a verdade.

Otávio busca uma segunda opinião e confirma o que Alberto já sabe. Ainda assim, nenhum dos dois falará claramente qual é a enfermidade. "O que você já sabe", responderá Otávio ao ser questionado sobre que doença ele tem pelo amigo médico.

Otávio (Antonio Fagundes) e Diná (Christiane Torloni) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Apesar da condição de saúde, o personagem terá momentos românticos ao lado de Diná (Christiane Torloni). Em uma cena simbólica, ela tentará curá-lo com cristais e citará Hipócrates, relacionando doenças como o câncer às emoções negativas.

Curiosamente, o destino do advogado não será selado pela doença. Otávio morre em um acidente de carro, provocado por Alexandre (Guilherme Fontes), já em forma de espírito obsessor. No capítulo 107 da versão original, ele é arremessado do veículo após um caminhão, influenciado por Alexandre, colidir com seu carro.