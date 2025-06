'O Agente Secreto' será exibido no Museu do Louvre

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro, será exibido no Museu do Louvre, em Paris, na França.

O longa-metragem foi anunciado na programação do Cinéma Paradiso Louvre, exibição ao livre no pátio do local. A sessão gratuita será no dia 5 de julho e contará com o diretor brasileiro e de sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux.

O filme fez sua estreia no Festival de Cannes no mês passado e garantiu os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção a Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente.

Atualmente, o longa brasileiro está sendo exibido no Festival de Cinema de Sydney, na Austrália.

Sinopse e estreia

Ambientado em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que foge para o Recife em busca de se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O elenco do filme conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diógenes. O filme chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro.