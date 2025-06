Neto rebate críticas de Catia Fonseca ao vivo na Band: 'Tem estrutura, sim'

Neto saiu em defesa da Band após Catia Fonseca reclamar publicamente da emissora. A apresentadora fez críticas ontem, quando anunciou sua saída do canal.

O que aconteceu

Neto elogiou a estrutura da Band ao vivo durante seu programa. "Obrigado pela estrutura que tem a Band. [...] A gente tem três câmeras, olha como tem estrutura. A gente tem câmera, tem o pessoal do áudio, tem a camareira. Aqui tem estrutura. A Band tem estrutura, sim, para todos os programas. A gente tem cabo aqui. A gente tem luz. A gente tem muita estrutura", disse, durante o programa Os Donos da Bola.

A gente pode não ter as mesmas máquinas que a Rede Globo tem ou que a CNN tem, mas nenhuma televisão desse país tem as pessoas que trabalham aqui. [...] As pessoas têm que ter, no mínimo, consideração com as pessoas que trabalham aqui. Neto

O apresentador também elogiou os funcionários que trabalham no canal. "A gente carece de melhoria? Carece. Mas a gente [não] carece de melhores pessoas, melhores câmeras, melhores iluminadores. A nossa luz aqui é a família Band. Essa é a nossa luz."

Se quiser falar de mim, [pode falar] a hora, quando e do jeito que quiser, porque eu vomito tudo que eu sei daqui, de 23 anos, em relação a todo mundo que fica aqui. Que maltrata câmera, que maltrata diretor, que maltrata iluminador. Que maltrata! Aí a gente conversa. Neto

Neto também abriu o Melhor da Tarde, que era apresentado por Catia Fonseca, com comentários similares. "Dá uma olhada na estrutura que nós temos. [...] Daqui a pouco a gente vai ter muita coisa legal. Com inovações, aqui na Band, que sempre teve estrutura. Mostra aqui o tanto de gente que tem aqui. Vê se isso aqui não é estrutura!", disse. Ele recebeu Pâmela Lucciola, que assume o comando do programa a partir de hoje.

Splash procurou a Band para colher um posicionamento sobre a manifestação de Neto, e o canal não irá se manifestar. A reportagem apurou que o ex-jogador ficou indignado com as críticas de Catia Fonseca à estrutura da emissora e recebeu liberação da direção para se posicionar como "achasse necessário".

A decisão abrupta de romper o contrato de Catia causou mágoa e indignação na Band. Os advogados da apresentadora enviaram a notificação de rescisão de contrato com ela no ar pelo Melhor da Tarde. Ela não falou com a direção e nem equipe de produção ao fim da atração.

Catia reclamou da "falta de estrutura" da emissora

Um dos pontos principais e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu tinha, que devia ter, que eu tinha no passado e deixei de ter. Catia Fonseca

Apresentadora afirmou que ficou desmotivada com a falta de oportunidade de inovar na condução do Melhor da Tarde. "Essa falta de estrutura não me permitia fazer coisas que eu queria fazer. Foi isso que me fez buscar outros caminhos pra minha vida. O restante disso? Eu sei, eles sabem e para mim isso basta", afirmou, em uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.

Catia Fonseca entregou notificação à direção da Band, na tarde desta hoje, solicitando a rescisão do contrato. Segundo apuração de Splash, a apresentadora alegou que o canal "quebrou cláusulas contratuais" acertadas em sua chegada há sete anos.