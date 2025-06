Mirna Vargas: personagem de Mariana Ximenes vai movimentar 'Dona de Mim'

Após compor o elenco de "Mania de Você", Mariana Ximenes retorna às novelas em "Dona de Mim", interpretando Mirna Vargas. Conheça a personagem.

O que aconteceu

Mariana Ximenes aparecerá pela primeira vez na trama das 19h no próximo dia 18. Animada com o novo papel, Mariana destacou o ambiente leve nas gravações. "Aceitei na hora. A novela está deliciosa, tem um elenco precioso e um clima nos bastidores fenomenal", disse a atriz ao jornal O Globo.

Mirna Vargas é uma influenciadora digital que vai movimentar a história de diversas formas. Ela fará parte dos bastidores da fábrica de lingeries Boaz e também da vida de Samuel (Juan Paiva), seu novo interesse amoroso na trama.

No enredo, Mirna é convencida por Samuel a protagonizar a campanha publicitária da marca. A parceria, no entanto, ultrapassa o ambiente profissional. Após o ensaio fotográfico, a influenciadora convida o filho de Abel (Tony Ramos) para sair. O encontro entre os dois será flagrado por paparazzi e ainda causará um climão com o ex-namorado de Mirna, que presencia tudo.

Ela é uma influenciadora solitária, que está sempre acompanhada de sua filha e seu pet. Acaba se envolvendo com o Samuel porque ele a enxerga para além da tela. Traz para o público as questões dessa nova profissão, que vive da imagem digital Mariana Ximenes, ao jornal O Globo

Para construir a personagem, a atriz mergulhou no universo das redes sociais. "Não sou muito de ficar na internet, mas confesso que encontrei umas pérolas curiosas", contou ela.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.